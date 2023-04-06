Наугази Казеева
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Казей Агишев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Арслан углы
Отец ребёнка: Санка Бигеев
Рождение ребёнка
1740
Сын: Прошка углы
Отец ребёнка: Санка Бигеев
Рождение ребёнка
1748
Сын: Абдулей углы
Отец ребёнка: Санка Бигеев
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Харбя углы
Отец ребёнка: Санка Бигеев
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Бельшаря углы
Отец ребёнка: Санка Бигеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Санка Бигеев
Смерть
Неизвестно