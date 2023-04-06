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Наугази Казеева

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Место рождения

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Казей Агишев

Мать: не указана

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Арслан углы

Отец ребёнка: Санка Бигеев

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Прошка углы

Отец ребёнка: Санка Бигеев

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Абдулей углы

Отец ребёнка: Санка Бигеев

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Харбя углы

Отец ребёнка: Санка Бигеев

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Бельшаря углы

Отец ребёнка: Санка Бигеев

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санка Бигеев

Смерть
Неизвестно
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