(Кадошникова) Мавра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1915
Дочь: Кадышникова Акилина Филипповна
Отец ребёнка: Кадошников Филипп Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1916
Дочь: Кадышникова Елена Филипповна
Отец ребёнка: Кадошников Филипп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно