(Кадошникова) Мавра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кадошникова) Мавра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1915

Дочь: Кадышникова Акилина Филипповна

Отец ребёнка: Кадошников Филипп Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1916

Дочь: Кадышникова Елена Филипповна

Отец ребёнка: Кадошников Филипп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадошников Филипп Иванович

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно
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