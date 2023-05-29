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Баронов Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1862

Отец: Баронов Пётр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1890

Сын: Баронов Константин Федорович

Мать ребёнка: Баронова Рединская Варвара Антоновна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1891

Сын: Баронов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Баронова Рединская Варвара Антоновна

Рождение ребёнка
04.11.1893

Сын: Баронов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Баронова Рединская Варвара Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баронов Николай Федорович

Мать ребёнка: Баронова Рединская Варвара Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баронова Вера Федоровна

Мать ребёнка: Баронова Рединская Варвара Антоновна

Смерть
Неизвестно
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