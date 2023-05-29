Баронов Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1862
Отец: Баронов Пётр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1890
Сын: Баронов Константин Федорович
Мать ребёнка: Баронова Рединская Варвара Антоновна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1891
Мать ребёнка: Баронова Рединская Варвара Антоновна
Рождение ребёнка
04.11.1893
Мать ребёнка: Баронова Рединская Варвара Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баронов Николай Федорович
Мать ребёнка: Баронова Рединская Варвара Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баронова Вера Федоровна
Мать ребёнка: Баронова Рединская Варвара Антоновна
Смерть
Неизвестно