Агачев Степан Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агачев Степан Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1965

Сын: Агачев Василий Степанович

Мать ребёнка: Агачева (Ешметова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
18.06.1971

Дочь: Агачева Мария Степановна

Мать ребёнка: Агачева (Ешметова) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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