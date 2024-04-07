Агачев Степан Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1965
Сын: Агачев Василий Степанович
Мать ребёнка: Агачева (Ешметова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
18.06.1971
Дочь: Агачева Мария Степановна
Мать ребёнка: Агачева (Ешметова) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно