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Пешков Хритон Ефремович

Место рождения

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Пешков Ефрем Антонович

Мать: Пешкова Агафья Петровна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Место жительства
1858
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Смерть
Неизвестно

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