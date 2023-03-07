(Калинина) Акилина Мокеева
Место рождениядер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Калинин Мокей Иванов
дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь Поломный, Лудянская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763