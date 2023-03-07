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(Калинина) Акилина Мокеева

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Место рождения

дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Калинин Мокей Иванов

Мать: Калинина Агафья Гаврилова

дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь Поломный, Лудянская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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