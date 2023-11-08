Франкевич Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Франкевич Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1958

Дата смерти

16.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

12 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1958

Отец: Франкевич Николай

Мать: Франкевич Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.01.1993
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