Франкевич Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1958
Дата смерти16.01.1993
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1958
Отец: Франкевич Николай
Рождение ребёнка
16.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.01.1993