Швед Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швед Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1955

Сын: Швед Александр Васильевич

Мать ребёнка: Швед Анна Антоновна

Рождение ребёнка
05.07.1960

Дочь: Швед Галина Васильевна

Мать ребёнка: Швед Анна Антоновна

Рождение ребёнка
13.03.1962

Сын: Швед Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Швед Анна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швед Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно
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