Швед Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1955
Сын: Швед Александр Васильевич
Мать ребёнка: Швед Анна Антоновна
Рождение ребёнка
05.07.1960
Дочь: Швед Галина Васильевна
Мать ребёнка: Швед Анна Антоновна
Рождение ребёнка
13.03.1962
Мать ребёнка: Швед Анна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швед Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно