(Тимербаева) Фируза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимербаева) Фируза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Тимербаев Ширгат

Мать: Таифа

Смерть
Неизвестно
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