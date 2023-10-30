Михайлова (Захарова) Акулина Захаровна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Павлов Захар Павлович
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
1922
Сын: Михайлов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Михайлов Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Михайлов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Михайлов Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Михайлов Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Михайлов Афанасий Михайлович
Смерть
Неизвестно