Михайлова (Захарова) Акулина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Захарова) Акулина Захаровна

Место рождения

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Павлов Захар Павлович

Мать: Павлова Татьяна Андреевна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1919

Муж: Михайлов Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Михайлов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Михайлов Афанасий Михайлович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Михайлов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Михайлов Афанасий Михайлович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Михайлов Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Михайлов Афанасий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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