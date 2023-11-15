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Щербинин Андрей Анатольевич
Щербинин Андрей Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.05.1971
Пол
Мужской
Отец
Щербинин Анатолий Дмитриевич
1950 г.р.
Мать
Щербинина Лидия Ивановна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1971
Отец:
Щербинин Анатолий Дмитриевич
Мать:
Щербинина Лидия Ивановна
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