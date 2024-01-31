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Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Петр Кириллович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первый брак

Рождение ребёнка
01.03.1887

Сын: Шкарин (Жандармов) Арсений Андреевич

Мать ребёнка: Феодора Кузьминична

Рождение ребёнка
?.05.1889

Сын: Шкарин (Жандармов) Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Феодора Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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