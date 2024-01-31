Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Петр Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первый брак
Рождение ребёнка
01.03.1887
Сын: Шкарин (Жандармов) Арсений Андреевич
Мать ребёнка: Феодора Кузьминична
Рождение ребёнка
?.05.1889
Сын: Шкарин (Жандармов) Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Феодора Кузьминична
Смерть
Неизвестно