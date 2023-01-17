(Жарова) Наталья Матвеева
Место рождения
Дата рождения26.08.1835
Дата смерти03.09.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1835
Отец: Жаров Матвей Леонтьев
Крещение
27.08.1835
воспреемники: Онаго ж Села уделной кресьянин Николай Александроф Девятоф, воспреемница - Онаго же села - уделнаго кресьянина Якова Васильева Макарихина жена ево Пераскева Леонтьива | Казанская церковь
Смерть
03.09.1835
Причина смерти: от младенской | от младенческой
Похороны
?.09.1835
на отведенном кладбище при Казанской церкви