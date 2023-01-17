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(Жарова) Наталья Матвеева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.08.1835

Дата смерти

03.09.1835

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1835

Отец: Жаров Матвей Леонтьев

Мать: Жарова Евдокия Александрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
27.08.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго ж Села уделной кресьянин Николай Александроф Девятоф, воспреемница - Онаго же села - уделнаго кресьянина Якова Васильева Макарихина жена ево Пераскева Леонтьива | Казанская церковь
Смерть
03.09.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенской | от младенческой
Похороны
?.09.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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