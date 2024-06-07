Угненко Прасковья Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Угненко Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созоненко Наталья Митрофановна

Отец ребёнка: Угненко Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Угненко Юлия Митрофановна

Отец ребёнка: Угненко Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угненко Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Угненко Митрофан

Рождение ребёнка
27.07.1963

Дочь: Приходько (Угненко) Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Угненко Митрофан

Смерть
Неизвестно

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