Угненко Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созоненко Наталья Митрофановна
Отец ребёнка: Угненко Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Угненко Юлия Митрофановна
Отец ребёнка: Угненко Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Угненко Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Угненко Митрофан
Рождение ребёнка
27.07.1963
Дочь: Приходько (Угненко) Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Угненко Митрофан
Смерть
Неизвестно