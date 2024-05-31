Садовикова (Ревва) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовикова (Ревва) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовиков Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
02.10.1979

Дочь: Садовикова Инна Петровна

Отец ребёнка: Садовиков Пётр Николаевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.10.1991

Дочь: Афонина (Садовикова) Ирина Петровна

Отец ребёнка: Садовиков Пётр Николаевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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