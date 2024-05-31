Садовикова (Ревва) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1979
Дочь: Садовикова Инна Петровна
Отец ребёнка: Садовиков Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
03.10.1991
Дочь: Афонина (Садовикова) Ирина Петровна
Отец ребёнка: Садовиков Пётр Николаевич