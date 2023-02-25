Кудла Митрофан
Место рожденияУкраина,п.Первомайский, Ворошиловская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина,п.Первомайский, Ворошиловская область
Рождение ребёнка
21.02.1921
Сын: Кудло Александр Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
П.первомайский Луганская обл, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно