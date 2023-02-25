Кудла Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудла Митрофан

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Место рождения

Украина,п.Первомайский, Ворошиловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина,п.Первомайский, Ворошиловская область
Рождение ребёнка
21.02.1921

Сын: Кудло Александр Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

П.первомайский Луганская обл, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудла Иван Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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