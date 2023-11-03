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Калинина Нина Александровна
Калинина Нина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.09.1936
Пол
Женский
Отец
Усанов Александр Николаевич
1903 г.р.
Мать
Усанова (Роменская) Мария Григорьевна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
13.09.1936
Отец:
Усанов Александр Николаевич
Мать:
Усанова Мария Григорьевна
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