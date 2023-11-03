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Калинина Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1936

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1936

Отец: Усанов Александр Николаевич

Мать: Усанова Мария Григорьевна

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