Kunzmann (Кунцман) Alexander (Александр) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKunzmann (Кунцман) Alexander (Александр)

Kunzmann (Кунцман) Alexander (Александр)

avatar

Место рождения

Balaxanı, Baku, AZ, пгт Балаханы, Баку, Азербайджан

Дата рождения

11.10.1908

Дата смерти

22.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1908

Отец: Kunzmann (кунцман) Karl (Карл)

Мать: Кунцман (kunzmann) Шарлотта (Catharina Charlotte)

Balaxanı, Baku, AZ, пгт Балаханы, Баку, Азербайджан
Бракосочетание
18.02.1932

Жена: Kunzmann (кунцман) Katharina (Екатерина)

Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
29.07.1933

Сын: Кунцман Арнольд

Мать ребёнка: Kunzmann (кунцман) Katharina (Екатерина)

Баку
Рождение ребёнка
29.08.1935

Дочь: Эльза

Мать ребёнка: Kunzmann (кунцман) Katharina (Екатерина)

Рождение ребёнка
04.04.1942

Сын: Кунцман Эдуард

Мать ребёнка: Kunzmann (кунцман) Katharina (Екатерина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kunzmann (кунцман) Katharina (Екатерина)

Смерть
22.08.1957
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Клещихинское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close