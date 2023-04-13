Kunzmann (Кунцман) Alexander (Александр)
Место рожденияBalaxanı, Baku, AZ, пгт Балаханы, Баку, Азербайджан
Дата рождения11.10.1908
Дата смерти22.08.1957
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1908
Balaxanı, Baku, AZ, пгт Балаханы, Баку, Азербайджан
Бракосочетание
18.02.1932
Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
29.07.1933
Сын: Кунцман Арнольд
Мать ребёнка: Kunzmann (кунцман) Katharina (Екатерина)
Баку
Рождение ребёнка
29.08.1935
Дочь: Эльза
Мать ребёнка: Kunzmann (кунцман) Katharina (Екатерина)
Рождение ребёнка
04.04.1942
Сын: Кунцман Эдуард
Мать ребёнка: Kunzmann (кунцман) Katharina (Екатерина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kunzmann (кунцман) Katharina (Екатерина)
Смерть
22.08.1957
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Клещихинское кладбище