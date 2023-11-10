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Зотова (Гагарина) Раиса Алексеевна
Зотова (Гагарина) Раиса Алексеевна
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Древо
Место рождения
Старая Яксарка
, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Дата рождения
19.08.1948
Пол
Женский
Отец
Гагарин Алексей Яковлевич
1927 г.р.
Мать
Гагарина (Левина) Анастасия Ивановна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
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ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1948
Отец:
Гагарин Алексей Яковлевич
Мать:
Гагарина Анастасия Ивановна
Старая Яксарка
, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
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