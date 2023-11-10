Зотова (Гагарина) Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Гагарина) Раиса Алексеевна

Место рождения

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

19.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1948

Отец: Гагарин Алексей Яковлевич

Мать: Гагарина Анастасия Ивановна

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
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