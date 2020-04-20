Петрова (Кириллова) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1935
Дата смерти20.04.2020
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1935
Отец: Кириллов Яков Никифорович
Мать: Кириллова Капитолина
Рождение ребёнка
18.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
19.08.1970
Сын: Петров Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Петров Виктор Михайлович
Смерть
20.04.2020