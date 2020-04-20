Петрова (Кириллова) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Кириллова) Валентина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1935

Дата смерти

20.04.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1935

Отец: Кириллов Яков Никифорович

Мать: Кириллова Капитолина

Рождение ребёнка
18.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
19.08.1970

Сын: Петров Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Петров Виктор Михайлович

Смерть
20.04.2020
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