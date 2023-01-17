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Богданов Яков Иванович

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Место рождения

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

14.10.1853 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
14.10.1853 ст.
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Преображенская церковь Успенского монастыря г. Александрова
Образование
По 1876 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Окончил курс в Ярославском Демидовском Лицее
Бракосочетание
26.07.1881 ст.

Жена: Богданова Мария Сергеевна

Мякишево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Метрическая книга Петропавловской церкви села Мякишево Александровского уезда Владимирской губернии
Работа или профессия
С ?.09.1883 по ?.04.1885 ст.
Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Исправляющий должность Судебного следователя 2-го участка Пошехонского уезда, округа Ярославского Окружного суда судебный следователь
Рождение ребёнка
25.10.1883 ст.

Дочь: Богданова Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Богданова Мария Сергеевна

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.07.1885 ст.

Сын: Богданов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова Мария Сергеевна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
С ?.07.1885 ст.
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Судебный следователь 2-го участка Ростовского уезда Ярославского окружного суда.
Награда
13.04.1886 ст.
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Награжден орденом св. Станислава 3 степени.
Рождение ребёнка
29.10.1886 ст.

Сын: Богданов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова Мария Сергеевна

Работа или профессия
С 27.09.1887 ст.
Кострома, город Кострома, Костромская область
Товарищ прокурора Костромского окружного суда
Рождение ребёнка
После 1895 ст.

Сын: Богданов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова Мария Сергеевна

Омск, город Омск, Омская область
Получение воинского звания/чина
С 1906 ст.
Омск, город Омск, Омская область
Статский советник
Работа или профессия
1916 ст.
Омск, город Омск, Омская область
Товарищ обер-прокурора гражданского кассационного департамента Сената
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Смерть
После 1917
Омск, город Омск, Омская область
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