Богданов Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения14.10.1853 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
14.10.1853 ст.
Преображенская церковь Успенского монастыря г. Александрова
Образование
По 1876 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Окончил курс в Ярославском Демидовском Лицее
Бракосочетание
26.07.1881 ст.
Мякишево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Метрическая книга Петропавловской церкви села Мякишево Александровского уезда Владимирской губернии
Работа или профессия
С ?.09.1883 по ?.04.1885 ст.
Исправляющий должность Судебного следователя 2-го участка Пошехонского уезда, округа Ярославского Окружного суда судебный следователь
Рождение ребёнка
25.10.1883 ст.
Дочь: Богданова Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Богданова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
29.07.1885 ст.
Сын: Богданов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Богданова Мария Сергеевна
Работа или профессия
С ?.07.1885 ст.
Судебный следователь 2-го участка Ростовского уезда Ярославского окружного суда.
Награда
13.04.1886 ст.
Награжден орденом св. Станислава 3 степени.
Рождение ребёнка
29.10.1886 ст.
Сын: Богданов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Богданова Мария Сергеевна
Работа или профессия
С 27.09.1887 ст.
Кострома, город Кострома, Костромская область
Товарищ прокурора Костромского окружного суда
Рождение ребёнка
После 1895 ст.
Сын: Богданов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Богданова Мария Сергеевна
Получение воинского звания/чина
С 1906 ст.
Статский советник
Работа или профессия
1916 ст.
Товарищ обер-прокурора гражданского кассационного департамента Сената
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Смерть
После 1917