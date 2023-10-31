Шниткин Яков Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шниткин Яков Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1880

Отец: Шниткин Абрам Танхелевич

Мать: Шниткина Лея Янкелева

Бракосочетание
20.04.1904

Жена: Шниткина Роха Лейзерова

Рождение ребёнка
?.01.1915

Сын: Шниткин Лейба Элья Яковлевъ

Мать ребёнка: Шниткина Роха Лейзерова

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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