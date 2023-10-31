Шниткин Яков Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1880
Отец: Шниткин Абрам Танхелевич
Мать: Шниткина Лея Янкелева
Бракосочетание
20.04.1904
Жена: Шниткина Роха Лейзерова
Рождение ребёнка
?.01.1915
Сын: Шниткин Лейба Элья Яковлевъ
Мать ребёнка: Шниткина Роха Лейзерова
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно