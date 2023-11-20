Овечкина Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвечкина Авдотья Григорьева

Овечкина Авдотья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1845

Дочь: Овечкина Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Овечкин Стефан Никонов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 января 1845 Камышевского села крестьянин Стефан Никонов Овечкин и законная жена его Авдотья Григорьева, оба православного вероисповедания. Тобольск 156 15 1197 1845 МК Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овечкин Стефан Никонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close