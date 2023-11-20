Овечкина Авдотья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1845
Дочь: Овечкина Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Овечкин Стефан Никонов
Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 января 1845 Камышевского села крестьянин Стефан Никонов Овечкин и законная жена его Авдотья Григорьева, оба православного вероисповедания. Тобольск 156 15 1197 1845 МК Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно