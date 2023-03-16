Сергеенко Корней Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1911 ст.
Дата смерти06.10.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1911 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сергеенко Никифор Корнеич
Мать ребёнка: Сергеенко Мария Никитична
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Эмилия Корнеевна
Мать ребёнка: Сергеенко Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеенко Николай Корнеич
Мать ребёнка: Сергеенко Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гинц Зоя Корнеевна
Мать ребёнка: Сергеенко Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1952