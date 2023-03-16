Сергеенко Корней Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеенко Корней Титович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1911 ст.

Дата смерти

06.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Сергеенко Никифор Корнеич

Мать ребёнка: Сергеенко Мария Никитична

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Эмилия Корнеевна

Мать ребёнка: Сергеенко Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеенко Николай Корнеич

Мать ребёнка: Сергеенко Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гинц Зоя Корнеевна

Мать ребёнка: Сергеенко Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеенко Мария Никитична

Смерть
06.10.1952
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