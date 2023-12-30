Самошина Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самошина Анна Дмитриевна

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Место рождения

деревня Переволокские Выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Россия

Дата рождения

08.10.1886 ст.

Дата смерти

13.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1886 ст.

Отец: Самошин Дмитрий Васильевич

Мать: Дронова Феодосья Павловна

деревня Переволокские Выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Россия
Рождение ребёнка
27.01.1924

Дочь: Крючкова Антонина Георгиевна

Отец ребёнка: Крючков Георгий Петрович

Бегичево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
13.12.1968
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
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