Самошина Анна Дмитриевна
Место рождениядеревня Переволокские Выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Россия
Дата рождения08.10.1886 ст.
Дата смерти13.12.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1886 ст.
деревня Переволокские Выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Россия
Рождение ребёнка
27.01.1924
Дочь: Крючкова Антонина Георгиевна
Отец ребёнка: Крючков Георгий Петрович
Бегичево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
13.12.1968
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область