Герей Родион Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герей Родион Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герей Яков Никитович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герей Дмитрий Родионович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирей(герей) Петр Родионович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герей Андрей Родионович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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