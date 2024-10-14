Калёнова (Ковязова) Роза Васильевна
женский, родилась 24.08.1927
умерла 09.03.2008
ОтецКовязов Василий МаксимовичНеизвестно г.р.
МатьНеудачина (Неудачина) Мария Сергеевна16.06.1904 г.р.
Супруги
Калёнов Сергей СеменовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калёнов Сергей Семенович
Смерть
09.03.2008