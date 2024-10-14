Калёнова (Ковязова) Роза Васильевна 24.08.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Калёнова (Ковязова) Роза Васильевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 24.08.1927

умерла 09.03.2008

Отец
Ковязов Василий МаксимовичНеизвестно г.р.
Мать
Неудачина (Неудачина) Мария Сергеевна16.06.1904 г.р.
Супруги
Калёнов Сергей СеменовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1927

Отец: Ковязов Василий Максимович

Мать: Неудачина (Неудачина) Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калёнов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
08.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калёнов Сергей Семенович

Смерть
09.03.2008

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