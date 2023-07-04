Михеева Екатерина Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Рогожникова Параскева Данииловна
Отец ребёнка: Михеев Даниил Давидович
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно