неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Васильев

Рождение ребёнка
1730

Сын: Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Васильев

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Просковья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Васильев

Матвей Васильевич (1680 — ?)О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Коряева (Юрцова) Ярославского уезда 1 . В 1770 году уволен за штат 2 .О жене его данных нет.Дети:Дарья, супруга свя... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Васильев

Смерть
До 1761
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