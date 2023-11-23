неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Дарья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Васильев
Рождение ребёнка
1730
Сын: Алексей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Васильев
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Просковья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Васильев
Матвей Васильевич (1680 — ?)О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Коряева (Юрцова) Ярославского уезда 1 . В 1770 году уволен за штат 2 .О жене его данных нет.Дети:Дарья, супруга свя... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Васильев
Смерть
До 1761