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Китаев Сергей Сергеевич
Китаев Сергей Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1981
Дата смерти
2016
Пол
Мужской
Отец
Китаев Сергей Николаевич
1958 г.р.
Мать
Китаева Вера
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец:
Китаев Сергей Николаевич
Мать:
Китаева Вера
Смерть
2016
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