Китаев Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаев Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: Китаев Сергей Николаевич

Мать: Китаева Вера

Смерть
2016
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