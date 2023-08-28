Зайцева (Ильмович) Лидия Аксеньтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Ильмович) Лидия Аксеньтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1933

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1933

Отец: Ильмович Аксентий Петрович

Мать: Феня Захаровна

Рождение ребёнка
21.06.1959

Дочь: Еремина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Кузьмич

Михайловка
Рождение ребёнка
23.12.1963

Дочь: Красносельских Елена Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Кузьмич

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