Зайцева (Ильмович) Лидия Аксеньтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1933
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1933
Отец: Ильмович Аксентий Петрович
Мать: Феня Захаровна
Рождение ребёнка
21.06.1959
Дочь: Еремина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Кузьмич
Михайловка
Рождение ребёнка
23.12.1963
Дочь: Красносельских Елена Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Кузьмич