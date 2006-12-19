Мушенко Альбина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мушенко Альбина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.2006

Отец: Мушенко Алексей Анатольевич

Мать: Мушенко Наталия Борисовна

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