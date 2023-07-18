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Усманов Гайса
Усманов Гайса
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1837
Пол
Мужской
Отец
Абдулвахитов Усман
1792 г.р.
Мать
Казиева Сагиба
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RG
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Абдулвахитов Усман
Мать:
Казиева Сагиба
Смерть
1837
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