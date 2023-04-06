Абашкин Александр Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения24.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1986
Отец: Абашкин Геннадий
Рождение ребёнка
13.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абашкина Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
15.02.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абашкина Юлия Михайловна
Место жительства
Неизвестно