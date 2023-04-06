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Абашкин Александр Геннадьевич

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Место рождения

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

24.09.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

1966 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1986

Отец: Абашкин Геннадий

Мать: Абашкина Наталья Петровна

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абашкина Юлия Михайловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абашкина Юлия Михайловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
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