(Илюшина) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Илюшина) Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1966

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1966

Отец: Илюшин Дмитрий Ионович

Мать: Анна

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