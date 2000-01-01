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(Илюшина) Валентина Дмитриевна
(Илюшина) Валентина Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.1966
Пол
Женский
Отец
Илюшин Дмитрий Ионович
Мать
Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1966
Отец:
Илюшин Дмитрий Ионович
Мать:
Анна
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