Куранов Константин Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1883
В семейном списке 1892 года 9 лет
Бракосочетание
20.08.1907 ст.
Жених: казак Константин Гаврилович Куранов - 24 лет Невеста: крестьянка Казанской губернии, Спасского уезда, Жедяевской волости, деревни Зеленовки Гликерия Федоровна Филатова -18 лет Поручители: меща... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1910 ст.
Сын: Куранов Николай Константинович
Мать ребёнка: Куранова Гликерия Федоровна
Восприемники: мещанин Иван Ильич Ветлугин и Астраханская мещанка Анна Федоровна Филатова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 104 номер 211
Смерть
Неизвестно