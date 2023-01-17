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Куранов Константин Гаврилович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: Куранов Гавриил Андреевич

Мать: Куранова Дарья Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 9 лет
Бракосочетание
20.08.1907 ст.

Жена: Куранова Гликерия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Константин Гаврилович Куранов - 24 лет Невеста: крестьянка Казанской губернии, Спасского уезда, Жедяевской волости, деревни Зеленовки Гликерия Федоровна Филатова -18 лет Поручители: меща... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1910 ст.

Сын: Куранов Николай Константинович

Мать ребёнка: Куранова Гликерия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Иван Ильич Ветлугин и Астраханская мещанка Анна Федоровна Филатова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 104 номер 211
Смерть
Неизвестно
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