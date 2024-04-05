Głowacka (Bubrowiecka) Katarzyna
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba akt 9/1866
Дата рождения20.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1866
Białe Błoto/Poręba akt 9/1866
Бракосочетание
18.02.1889
Муж: Głowacki Stanisław
Białe Błoto/Poręba akt 25/1889
Рождение ребёнка
12.01.1890
Дочь: (Głowacka) Rozalia
Отец ребёнка: Głowacki Stanisław
Białe Błoto/Poręba akt 13/1890
Смерть
Неизвестно