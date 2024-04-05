Głowacka (Bubrowiecka) Katarzyna 20.01.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Głowacka (Bubrowiecka) Katarzyna

Место рождения

Białe Błoto/Poręba akt 9/1866

Дата рождения

20.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1829 г.р.

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1866

Отец: Bubrowiecki Jan

Мать: Bubrowiecka (Ponichtera) Katarzyna

Białe Błoto/Poręba akt 9/1866
Бракосочетание
18.02.1889

Муж: Głowacki Stanisław

Białe Błoto/Poręba akt 25/1889
Рождение ребёнка
12.01.1890

Дочь: (Głowacka) Rozalia

Отец ребёнка: Głowacki Stanisław

Białe Błoto/Poręba akt 13/1890
Смерть
Неизвестно

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