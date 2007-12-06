Драмшев Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения24.01.1936
Дата смерти06.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1936
Бракосочетание
31.05.1957
Рождение ребёнка
05.02.1958
Дочь: Драмшева Елена Владимировна
Мать ребёнка: Драмшева Людмила Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.12.2007
Назия, Кировский муниципальный район, Ленинградская область