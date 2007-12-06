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Драмшев Владимир Иванович

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Место рождения

Старые Дороги, Червенский район, Минская область

Дата рождения

24.01.1936

Дата смерти

06.12.2007

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1936

Отец: Драмшев Иван Федорович

Мать: Драмшева Петрунеля Флориановна

Старые Дороги, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
31.05.1957

Жена: Драмшева Людмила Евгеньевна

Рождение ребёнка
05.02.1958

Дочь: Драмшева Елена Владимировна

Мать ребёнка: Драмшева Людмила Евгеньевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.12.2007
Назия, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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