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(Пушкина) Наталия Ивановна

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Место рождения

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

01.09.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1900 ст.

Отец: Пушкин Иван Григорьевич

Мать: Пушкина Евдокия Григорьевна

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
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