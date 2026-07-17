Блинова Ксения Уаровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Блинов Исак Федотович1813 г.р.
Дети
Блинов Макар Исакович17.07.1852 г.р.
Блинов Александр Исакович1852 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блинов Исак Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Блинов Александр Исакович
Отец ребёнка: Блинов Исак Федотович
Рождение ребёнка
17.07.1852
Отец ребёнка: Блинов Исак Федотович
Россоши, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно