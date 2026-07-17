Блинова Ксения Уаровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Блинова Ксения Уаровна

Автор
ВБ
Блинова В.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Блинов Исак Федотович1813 г.р.
Дети
Блинов Макар Исакович17.07.1852 г.р.
Блинов Александр Исакович1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Василий Исакович

Отец ребёнка: Блинов Исак Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Исак Федотович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Блинов Александр Исакович

Отец ребёнка: Блинов Исак Федотович

Рождение ребёнка
17.07.1852

Сын: Блинов Макар Исакович

Отец ребёнка: Блинов Исак Федотович

Россоши, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Смерть
Неизвестно

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