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Чирвонник Самсон Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

20.06.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)

Мать ребёнка: Чирвонник Анна Никифорова

?Вилькомирский уезд Талтаголь
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Матрона Самсоновна

Мать ребёнка: Чирвонник Анна Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?петрова ?Мария Самсоновна

Мать ребёнка: Чирвонник Анна Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чирвонник Анна Никифорова

Смерть
20.06.1868
Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
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