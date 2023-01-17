Чирвонник Самсон Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти20.06.1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)
Мать ребёнка: Чирвонник Анна Никифорова
?Вилькомирский уезд Талтаголь
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Матрона Самсоновна
Мать ребёнка: Чирвонник Анна Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?петрова ?Мария Самсоновна
Мать ребёнка: Чирвонник Анна Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1868
Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis