Барменкова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саша
Отец ребёнка: Барменкова Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Барменкова Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пармен
Отец ребёнка: Барменкова Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аленсандра
Отец ребёнка: Барменкова Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Барменкова Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барменкова Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно