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Морозов Никита Сергеевич

Место рождения

гор. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края

Дата рождения

03.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1984

Отец: Морозов Сергей Иванович

Мать: Морозова (Порядина) Наталья Александровна

Бракосочетание
09.10.2004

Жена: Морозова (Рольман) Ольга Николаевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.04.2008

Сын: Морозов Виктор Никитич

Мать ребёнка: Морозова (Рольман) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
06.01.2016

Дочь: Морозова Вера Никитична

Мать ребёнка: Морозова (Рольман) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
27.12.2020

Дочь: Морозова Зоя Никитична

Мать ребёнка: Морозова (Рольман) Ольга Николаевна

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