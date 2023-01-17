Орлов Иван Лукянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Иван Лукянович

Орлов Иван Лукянович

avatar

Место рождения

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Орлов Лука Петрович

Мать: Орлова Васса Артемьева

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Орлов Иван Иванович

Мать ребёнка: Орлова Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Орлов Агап Иванович

Мать ребёнка: Орлова Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1754

Сын: Орлов Нефед Иванович

Мать ребёнка: Орлова Ирина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Ирина Васильева

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close