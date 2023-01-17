Орлов Иван Лукянович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Орлов Лука Петрович
Мать: Орлова Васса Артемьева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Орлов Иван Иванович
Мать ребёнка: Орлова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Орлов Агап Иванович
Мать ребёнка: Орлова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Орлов Нефед Иванович
Мать ребёнка: Орлова Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Ирина Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763