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Андрей Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Григорий Анисимов

Мать: не указана

Андрей Григорьевич (1722 — ?) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда1 Григория Анисимовича. Служил священником в том же селе. Жена его Мария Никифоровна (1723-?). Дети: Нест... Показать все
Рождение ребёнка
1743

Сын: Нестор Андреев

Мать ребёнка: Мария Никифорова

с. Александрова Пустынь, Рыбинского уезда
Нестор Андреевич (1743 — 1798) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда1 Андрея Григорьевича. Служил дьяконом в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.100 оп.8... Показать все
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Домна Андреева

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ульяна Андреева

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Андрей Андреев

Мать ребёнка: Мария Никифорова

село Александрова Пустынь, Рыбинского уезда
Андрей Андреевич (1753 — ?) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Григорьевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Анна Георгиевна (1754-?), дочь священника Ге... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Никифорова

Смерть
Неизвестно
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