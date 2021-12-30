Дягилев Станислав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дягилев Станислав Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.12.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дягилев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1966

Дочь: Дягилева Янка Станиславовна

Мать ребёнка: Дягилева Галина Дементьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дягилева Галина Дементьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
30.12.2021
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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