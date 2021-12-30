Дягилев Станислав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.12.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дягилев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1966
Дочь: Дягилева Янка Станиславовна
Мать ребёнка: Дягилева Галина Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.12.2021