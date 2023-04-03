Петрыкина (Петрыкина) Анна Андревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1904
Дата смерти?.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1904
Отец: Петрыкин Андрей Ильич
Мать: Петрыкина Мария
Рождение ребёнка
25.08.1931
Дочь: Леонтьева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Петрыкин Иван Митрофанович
Воротынцево, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Петрыкин Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Петрыкин Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Петрыкин Иван Митрофанович
Смерть
?.08.1988