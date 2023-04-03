Петрыкина (Петрыкина) Анна Андревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрыкина (Петрыкина) Анна Андревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1904

Дата смерти

?.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1904

Отец: Петрыкин Андрей Ильич

Мать: Петрыкина Мария

Рождение ребёнка
25.08.1931

Дочь: Леонтьева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Петрыкин Иван Митрофанович

Воротынцево, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Петрыкин Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Петрыкин Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Петрыкин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Петрыкин Иван Митрофанович

Смерть
?.08.1988
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