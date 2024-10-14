Мяздрикова (Вощинина) Анна Ивановна
женский, родилась 1849
умерла Неизвестно
Супруги
Мяздриков Иван Алексеевич1846 г.р.
Дети
(Мяздрикова) Анна Ивановна1871 г.р.
Мяздриков Сергей Иванович1879 г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Мяздрикова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Мяздриков Сергей Иванович
Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
13.01.1881
Сын: Мяздриков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Мяздриков Сергей Иванович
Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мяздриков Николай Иванович
Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Мяздрикова) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Мяздриков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Мяздрикова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно