Мяздрикова (Вощинина) Анна Ивановна 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Мяздрикова (Вощинина) Анна Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1849

умерла Неизвестно

Супруги
Мяздриков Иван Алексеевич1846 г.р.
Дети
(Мяздрикова) Анна Ивановна1871 г.р.
Мяздриков Сергей Иванович1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мяздриков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Мяздрикова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Мяздриков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
13.01.1881

Сын: Мяздриков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Мяздриков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мяздриков Николай Иванович

Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Мяздрикова) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Мяздриков Иван Иванович

Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Мяздриков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Мяздрикова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Мяздриков Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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