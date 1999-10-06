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Силантьев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1932

Дата смерти

06.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1932

Отец: Силантьев Василий

Мать: Силантьева Мария

Рождение ребёнка
13.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силантьева Валентина Ильинична

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
06.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силантьева Валентина Ильинична

Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силантьева Валентина Ильинична

Смерть
06.10.1999
Уфа, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ, инфаркт миакарда
Похороны
Неизвестно
Уфа, Россия
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