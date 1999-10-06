Силантьев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1932
Дата смерти06.10.1999
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1932
Отец: Силантьев Василий
Мать: Силантьева Мария
Рождение ребёнка
13.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силантьева Валентина Ильинична
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
06.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силантьева Валентина Ильинична
Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1999
Уфа, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ, инфаркт миакарда
Похороны
Неизвестно
Уфа, Россия