Иванов Петр Павлович
Место рождениядеревня Поречено, Поречский уезд Смоленской губернии
Дата рождения28.12.1914 ст.
Дата смерти28.01.1989
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1914 ст.
Отец: Иванов Павел Иванович
Мать: Иванова Анна Никитична
деревня Поречено, Поречский уезд Смоленской губернии
Военная награда
30.08.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
01.05.1944
Медаль "За оборону Москвы"
Военная награда
11.10.1944
Орден Отечественной войны II cтепени
Военная награда
03.11.1944
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."
Военная награда
20.06.1949
Орден Красной Звезды
Военная награда
03.11.1953
Орден Красного Знамени
Смерть
28.01.1989